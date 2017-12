Otimista, Guga prepara volta ao Brasil O tenista Gustavo Kuerten deve retornar ao Brasil na próxima semana para continuar seu trabalho de fisioterapia iniciado na terça-feira, em Nashville, nos Estados Unidos, informou hoje, por e-mail, a assessoria de imprensa do atleta. ?Estou feliz e bem animado. Já comecei a fisioterapia e estou me sentindo muito bem. Espero voltar às quadras o quanto antes, mas sem pressa?, disse. O médico responsável pela artroscopia no quadril de Guga, Dr. Thomas Byrd, liberou o tenista para começar o trabalho na piscina, previsto para ter início no Brasil, na semana que vem. ?Estimo que ele esteja recuperado e pronto para competir em três meses, datando do dia da cirurgia, mas lembrando que esse prazo pode aumentar ou diminuir, dependendo de como o corpo do atleta reagir nas próximas semanas?, frisou. Guga agradeceu o respeito e o carinho recebido dos fãs e amigos e anunciou que assim que chegar ao País irá conceder uma entrevista coletiva para falar sobre a cirurgia e a sua recuperação.