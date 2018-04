Ouro em Atenas, Henin segue líder Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, a tenista belga Justine Henin-Hardenne segue tranqüila na liderança do ranking mundial da WTA publicado nesta segunda-feira, com 4.950 pontos. A francesa Amelie Mauresmo permanece em segundo, com 4.491, e a russa Anastasia Myskina, com 4.247, em terceiro. Confira o ranking mundial da WTA: 1) Justine Henin-Hardenne (Bélgica) - 4.950 pontos 2) Amelie Mauresmo (França) - 4.491 pontos 3) Anastasia Myskina (Rússia) - 4.247 pontos 4) Lindsay Davenport (USA) - 4.009 pontos 5) Kim Clijsters (Bélgica) - 3.565 pontos 6) Elena Dementieva (Rússia) - 2.791 pontos 7) Maria Sharapova (Rússia) - 2.462 pontos 8) Jennifer Capriati (USA) - 2.350 pontos 9) Svetlana Kuznetsova (Rússia) - 2.090, 25 pontos 10) Vera Zvonareva (Rússia) - 2.090 pontos