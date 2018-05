Pablo Cuevas derrota argentino Guido Pella e conquista o Rio Open

Em jogo que terminou já na madrugada desta segunda-feira - a programação, mais uma vez, foi prejudicada pela chuva -, o uruguaio Pablo Cuevas se sagrou campeão da edição de 2016 (a terceira da história) do Rio Open, um ATP 500 disputado em quadras de saibro no Jockey Club Brasileiro. Com a vitória por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 6/4, em 2 horas e 15 minutos de duração -, o tenista do Uruguai conquistou o quarto título de sua carreira profissional.

Como aconteceu pela sexta vez nos sete dias de competição no Rio, a final deste domingo teve que ser paralisada por causa da chuva quando estava empata por 3 a 3 no primeiro set. O problema é que desta vez a espera para a água caiu por 3 horas e 30 minutos. O retorno do jogo só ocorreu às 22h30 e, assim, a decisão varou o início da madrugada.

Atual número 45 do mundo, Cuevas conquistou desta vez o título mais importante de sua carreira. Todos os outros três torneios ganhos são de nível 250 - Brasil Open, em São Paulo, no ano passado; Umag, na Croácia, e Bastad, na Suíça, ambos em 2014. Especialista no saibro, as quatro taças foram vencidas neste tipo de piso.

DUPLAS

Cabeças de chave número 2, os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah conquistaram neste domingo o título da chave de duplas do Rio Open ao vencerem os espanhóis Pablo Carreño Busta e David Marrero por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1. Foi a segunda vez na carreira que a parceria sul-americana vence na capital fluminense - repetiram o feito de 2014, quando bateram o próprio Marrero e o brasileiro Marcelo Melo.

Após o triunfo, Cabal e Farah falaram da expectativa de voltarem ao Rio em agosto para a disputa dos Jogos Olímpicos. "Os Jogos são de nossas primeiras prioridades neste ano. É nosso sonho poder conquistar uma medalha, por isso estamos trabalhando muito forte, planejando nosso calendário para poder chegar em um ótimo nível", disse Farah em entrevista coletiva após a final do Rio Open.