Pacote suspeito adia jogos na Basiléia O medo de um ataque terrorista por meio de armas químicas provocou um atraso no início da rodada desta terça-feira do Torneio da Basiléia - que terá a presença do brasileiro Gustavo Kuerten. A organização do torneio decidiu interditar por 1 hora e meia o complexo esportivo onde os jogos seriam realizados depois de a polícia ter descoberto um pacote suspeito nas dependências do complexo. Por precaução, os jogos foram suspensos e o pacote levado a um laboratório para análise. Até o momento não se sabe o conteúdo do pacote, mas as autoridades temem que possa conter antraz. O alarme foi dado às 10h12 (horário local), antes do início dos jogos. O público ainda não havia entrado, mas funcionários tiveram de deixar os prédios. Várias partidas estão previstas para esta terça-feira, entre elas as dos espanhóis Carlos Moyá e Alex Corretja. Guga só deve estrear amanhã.