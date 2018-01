Pai de Dokic admite medo de lésbicas O piloto brasileiro Enrique Bernoldi que se cuide. O pai de sua namorada, a tenista iugoslava Jelena Dokic, não mede palavras, conforme notícia publicada ontem pelo jornal inglês The Sun. Damir Dokic afirma que boa parte das jogadoras do circuito são homossexuais. "Estou certo de que mais de 40% das jogadoras são lésbicas. Sei que Jelena não é uma delas. Se fosse, eu me mataria."