Pai de Tomic é proibido de entrar em Roland Garros

John Tomic foi acusado de agredir o companheiro de treinos do seu filho antes do Masters 1000 de Miami e está impedido de obter credenciais para qualquer torneio da ATP. O australiano Bernard Tomic enfrentará o romeno Victor Hanescu na estreia em Roland Garros nesta terça-feira, naquela que será a sua primeira partida desde o incidente com o seu pai.

"O nosso comitê de torneio decidiu, com o objetivo de evitar qualquer problema

dentro de Roland Garros, impedir a entrada do pai de Bernard", disse a FFT. "Bernard, seu agente e a ATP foram informados por nós há vários dias. As instruções foram dadas para o setor de venda de ingressos e os portões".

Um tribunal de Madrid adiou o julgamento do caso de John Tomic para outubro. Ele é acusado de dar uma cabeçada em Thomas Drouet perto do hotel onde estava hospedado antes do Masters 1000 de Madri.

Aos 20 anos, Bernard Tomic é visto como o jogador mais promissor da Austrália. Ele ocupa a 61ª colocação no ranking da ATP. A sua melhor campanha em um torneio do Grand Slam foi em 2011, quando avançou até as quartas de final de Wimbledon.