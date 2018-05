Paire elimina Stan Wawrinka e enfrenta Marin Cilic em Marselha

Cabeça de chave número 1, Wawrinka enfrentou dificuldades desde o início da partida, diante do bom rendimento de Paire na quadra dura e coberta, e acabou cedendo a vitória pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 7/5. O francês, que levantou a torcida local, deve ser o cabeça de chave número 1 do Brasil Open, em São Paulo, na próxima semana.

Na semifinal, Paire vai encarar o croata Marin Cilic, a quem enfrentou apenas uma vez e venceu, ainda em 2013. Para avançar, o tenista da Croácia precisou despachar o russo Andrey Kuznetsov, por 6/3 e 6/4.

A outra semifinal terá Berdych e Kyrgios, que deve chegar menos cansado para este duelo. Afinal, ficou apenas 59 minutos em quadra diante de Gasquet. Com seus 17 aces, bateu o tenista da casa por 6/0 e 6/4, surpreendendo a torcida francesa e o próprio rival, atual 10º colocado do ranking.

Berdych, por sua vez, eliminou o belga David Goffin por 6/3 e 6/4. O checo vai encarar Kyrgios pela segunda vez no circuito. No primeiro, no Aberto da Austrália deste ano, venceu em quatro sets.