Paraguai anuncia a equipe da Davis O Paraguai anunciou nesta segunda-feira a sua equipe para enfrentar o Brasil na segunda rodada do Zonal Americano da Copa Davis, de 9 a 11 de abril, na Costa do Sauípe. Enquanto os brasileiros estão desfalcados de seus principais jogadores, como Guga e Saretta, os paraguaios terão força máxima. O principal jogador paraguaio é Ramón Delgado, atual número 191 do ranking mundial. Os outros tenistas da equipe são Francisco Rodriguez, 433º colocado, Paulo Carvallo e Daniel Lopez, ambos sem posição no ranking.