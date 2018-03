Paraguai sai na frente na Copa Davis Um ponto que já era dado como certo para o Brasil, acabou caindo nas mãos do Paraguai, com a derrota de Marcos Daniel para Francisco Rodriguez por 6-4, 1-6, 2-6, 6-4 e 11-9. O jogo foi uma verdadeira batalha, em 4h30 de luta sob um sol desgastante da Bahia, com temperatura próxima dos 40 graus, na quadra central da Costa do Sauípe. Daniel teve boas chances de impor seu favoritismo. Mas quando vencia o jogo por 2 sets a 1 e tudo levava a crer que garantiria uma até tranqüila vitória, passou a sofrer com cãibras no primeiro game do quarto set. Sentiu nervosismo, responsabilidade e a pressão, o que colaborou para as dores. Passou por atendimento médico, tomou pílulas, caiu na quadra, enfim, viveu um drama. Sem condições, teve de ceder alguns pontos, com o juiz de cadeira tendo de aplicar várias punições ao brasileiro, por não respeitar a regra de voltar a jogar dentro do prazo regulamentar. Perdeu um ponto, depois um game inteiro. Ainda assim, como se por milagre, Daniel recuperou-se e voltou a ter chances no quinto set. "É difícil dizer tudo o que aconteceu", dizia desolado. "Nem estava muito cansado quando comecei a sentir as cãibras. Estava jogando bem e ganhando até com tranqüilidade. Agora, o duro é que perdi."