Paraguaio elimina Grosjean no US Open O tenista francês Sebastien Grosjean foi eliminado nesta segunda-feira, na primeira rodada do US Open, ao perder para o paraguaio Ramón Delgado por 3 sets a 2. Cabeça-de-chave número 9, Grosjean perdeu com parciais de 6-4, 6-7 (3-7), 4-6, 7-6 (9-7) e 6-4. Também pela primeira rodada, o russo Nikolay Davydenko derrotou o bielo-russo Max Mirnyi em quatro sets: 7-6 (7-3), 2-6, 6-2, 7-6 (8-6). No duelo de espanhóis, Fernando Verdasco foi melhor e derrotou Tommy Robredo por 3 a 0: As parciais foram de 6-3, 6-4 e 6-2. Na abertura da rodada, Juan Carlos Ferrero (ESP) passou pelo checo Jan Vacek: 6-2, 4-6, 6-3 e 6-2. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Karol Kucera (ESL) venceu Alexander Popp (ALE): 6-2, 7-5, 6-3 Mardy Fish (EUA) venceu Joachim Johansson (SUE): 6-3, 6-2, 6-4. Jurgen Melzer (AUS) venceu Brian Baker (EUA): 6-3, 6-3, 5-7, 6-3 Todd Martin (EUA) venceu Robert Yim (EUA): 6-1, 7-6 (9-7), 6-2 Kenneth Carlsen (DIN) venceu Jeff Morrison (EUA): 6-2, 3-6, 6-3, 6-4 Davide Sanguinetti (ITA) venceu Rubén Ramírez Hidalgo (ESP): 4-6, 6-0, 3-6, 6-1, 6-1 Gregory Carraz (FRA) venceu Greg Rusedski (ING): 6-4, 4-6, 6-2, 5-7, 6-4 Arnaud Clement (FRA) venceu Brian Vahaly (EUA) 6-7 (8-6), 7-6 (8-6), 6-3, 6-4 Tomas Berdych (Rep.Checa) venceu Tomas Behrend (ALE) 5-7, 6-3, 6-2, 6-3