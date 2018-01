Parceiro de Guga é suspeito de doping Guillermo Cañas, parceiro de Gustavo Kuerten nos treinamentos com o técnico Herna Gumy, pode ser anunciado como o próximo caso de doping no tênis argentino. O tenista desistiu de participar do torneio de Wimbledon desse ano na última hora, sem uma boa explicação, dando origem aos rumores. A ATP, porém, pediu muita cautela. "Não nego nem confirmo o caso, pois a ATP só faz anúncios oficiais de doping após o fim dos processos", disse o diretor de comunicação da associação, o italiano Nicola Arzani, em Londres. O tênis argentino teve nos últimos anos doping de jogadores como Guillermo Coria, Mariano Puerta e Juan Ignacio Chela, que sempre alegaram inocência ao serem punidos com suspensão e pesadas multas.