Paredão Schuettler pára Coria O habilidoso tenista argentino Guillermo Coria sentiu a falta de um golpe mais poderoso, algo que fosse forte o suficiente para derrubar o paredão alemão Rainer Schuettler. Como não tem esta arma, perdeu por 2 sets 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/2 em um jogo equilibrado e longo, com 2h25 de duração, válido pela primeira rodada do grupo vermelho do Masters Cup de Houston. Na rodada desta quarta-feira, no primeiro jogo, às 17 horas de Brasília, Roger Federer enfrenta David Nalbandian no confronto que define quem assume a liderança do grupo azul. Às 23 horas, o encontro dos perdedores de primeira rodada, uma partida que pode ser vital à classificação: Juan Carlos Ferrero duela com Andre Agassi. Ambas partidas terão transmissão pela SporTV. No grupo vermelho, a primeira vitória veio com Schuettler, que comprovou ser um destes tenistas que devolvem todas as bolas. Mostra como sua maior virtude o bom preparo físico. Pode-se dizer que a força de seu jogo está em 70% nas pernas e os outros 30 % na capacidade de passar bolas. Cansado de tanto bater contra um paredão, Coria ainda tentou usar toda a sua habilidade, variando bem os seus golpes. Ora colocava uma bola funda, ora aplicava uma manhosa deixadinha. Mas, com força e velocidade, Schuettler deixava a impressão de que seu lado da quadra era menor, tamanha a facilidade com a qual alcançava as bolas mais difíceis. Agora, pela grupo vermelho, Schuettler ainda terá pela frente Andy Roddick e Carlos Moya, os mesmos adversário de Coria.