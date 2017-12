Paris conhece finalistas nesta 5ª A quadra central de Roland Garros, batizada este ano de Philippe Chatrier, estará nesta quinta-feira reservada às mulheres. Serão disputadas as semifinais do torneio feminino. Na primeira partida, um jogo entre as belgas Kim Clijsters e Justine Henin. Depois, o encontro mais esperado, com Martina Hingis, em busca de seu primeiro título em Roland Garros, diante da campeã do Aberto da Austrália, Jennifer Capriati.