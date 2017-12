Partida de Guga será às 14 horas A partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o alemão Tommy Haas, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Torneio Masters Series de Cincinnati acontecerá às 14 horas de Brasília. O vencedor garantirá uma vaga nas oitavas-de-final da competição. Kuerten se classificou vencendo o norte-americano Andy Roddick e Hass bateu Chris Woodruff, também dos Estados Unidos. Guga e o alemão já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias do brasileiro e uma de Hass.