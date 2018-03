Partida de Saretta fica para sexta-feira A chuva na Áustria impediu que o brasileiro Flávio Saretta pudesse entrar em quadra nesta quinta-feira, para enfrentar o espanhol Juan Carlos Ferrero nas oitavas-de-final do Torneio de Kitzbuhel. Com isso, o duelo entre os dois tenistas foi adiado para sexta-feira, a partir das 7h30 (horário de Brasília). ?É muito ruim passar o dia esperando para jogar. Mas tenho que esquecer hoje e me manter concentrado para a partida de amanhã?, afirmou Saretta, número 60 do mundo, que enfrentará o atual segundo colocado no ranking da ATP. Antes da chuva, houve a definição de cinco vagas nas quartas-de-final de Kitzbuhel, torneio que distribui US$ 1 milhão em prêmios. O equatoriano Nicolas Lapentti derrotou o russo Nikolay Davydenko por 6/3 e 6/1, o chileno Nicolas Massu ganhou do armênio Sargis Sargsian por 6/2 e 6/2, o argentino Gaston Gaudio venceu o austríaco Werner Eschauer por 6/4, 3/6 e 6/4, o argentino Mariano Zabaleta contou com o abandono do marroquino Younes El Aynaoui, assim como o espanhol Feliciano Lopez, que avançou após a desistência do francês Paul-Henri Mathieu.