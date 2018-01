Patrick Rafter anuncia aposentadoria O tenista australiano Patrick Rafter, de 29 anos, anunciou, nesta quinta-feira, a sua retirada do tênis profissional. O motivo, segundo Rafter, seria a falta de motivação para continuar disputando os principais torneios. Rafter, duas vezes campeão do Aberto dos Estados Unidos e ex-número 1 do ranking mundial, anunciou sua aposentadoria ao enviar uma carta aos meios de comunicação da Austrália. Rafter não atua desde a final da Copa Davis de 2001, quando a Austrália perdeu para a França. ?Ainda não tomei nenhuma decisão sobre meu futuro e não tenho pressa.?, afirmou o tenista, que em agosto comemorou o nascimento de seu primeiro filho com Lara Feltham.