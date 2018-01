Patty Schnyder avança em Gold Coast Cabeça-de-chave número 1, a tenista suíça Patty Schnyder passou com facilidade para a terceira rodada do Torneio de Gold Coast, na Austrália, que distribui US$ 170 mil em prêmios. Nesta terça-feira, ela derrotou a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Também pela segunda rodada do torneio, a espanhola María Sánchez Lorenzo venceu a francesa Emilie Loit por 7/5 e 6/4, a austríaca Barbara Schett ganhou da belga Els Callens por 7/5 e 6/3 e a suíça Marie-Gaianeh Mikaelian derrotou a croata Silvija Talaja por 6/4 e 6/2. Ainda nesta terça-feira, em jogos da primeira rodada em Gold Coast, a russa Nadia Petrova superou a alemã Barbara Ritner por 6/3, 1/6 e 6/3 e a também russa Lina Krasnoroutskaya eliminou a colombiana Fabiola Zuluoaga por 6/3 e 6/1.