Paula Gonçalves derruba favorita e vence 2 ª no Rio Open

Paula Gonçalves voltou a surpreender nesta quinta-feira, no Rio Open. Após faturar sua primeira vitória da carreira em um torneio de nível WTA, na terça, a brasileira não se intimidou diante da sueca Johanna Larsson, segunda cabeça de chave, e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

A tenista de 25 anos conquistou a quarta vitória no Rio Open, uma vez que precisou passar pelo qualifying, no qual venceu seus dois jogos, para entrar na chave principal. Ocupando a 285ª posição do ranking, Paula só tinha bons resultados em torneios de nível ITF, abaixo da WTA, antes de vencer o jogo de terça, sobre a israelense Julia Glushko.

Com o triunfo desta quinta, ela segue sonhando no saibro do Jockey Club. Paula é a única brasileira ainda viva na chave feminina. Teliana Pereira, Gabriela Cé e Beatriz Haddad Maia não passaram da estreia. Agora Paula terá pela frente a norte-americana Shelby Rogers, atual 131 do mundo.

Nesta quinta, contra a 48ª tenista do ranking, Paula se impôs em quadra desde o início, apesar da maior experiência da rival. E não se abalou mesmo com baixo rendimento no saque - colocou apenas 48% do primeiro saque em quadra, e aproveitou 60% destes pontos. Assim, acabou sofrendo três quebras em toda a partida. No entanto, obteve cinco quebras e eliminou a rival.

Mais cedo, a montenegrina Danka Kovinic bateu a espanhola Silvia Soler-Espinosa por 6/2 e 6/3. Nas quartas de final, Kovinic vai encarar a romena Sorana Cirstea.