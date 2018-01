Pavel e Schalken vencem em Milão O tenista romeno Andrei Pavel teve muita dificuldade, mas conseguiu passar para a terceira rodada do ATP de Milão. Nesta quarta-feira, o romeno - cabeça-de-chave nº 1 do torneio - derrotou o francês Gregory Carraz por 2 sets a 1. O jogo foi muito equilibrado e teve as parciais de 7-6 (7-0), 6-7 (5-7) e 7-6 (7-3). Também pela segunda rodada, o holandês Sjeng Schalken venceu o sueco Jonas Bjorkman num duplo 6-2. O alemão Tomas Berhend, por sua vez, eliminou o russo Igor Andreev em três sets: 6-4, 5-7 e 6-2.