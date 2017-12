Pavel elimina Roddick em Montreal O tenista romeno Andrei Pavel garantiu uma vaga nas semifinais do Masters Series de Montreal, no Canadá. Nesta sexta-feira, ele ganhou por 2 sets a 1 - parciais de 6/4, 6/7 (2/7) e 6/3 - do norte-americano Andy Roddick, que havia eliminado Gustavo Kuerten na partida anterior. O adversário de Pavel sairá do confronto entre o alemão Tommy Haas e o francês Arnaud Clement.