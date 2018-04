Pavlyuchenkova bate Kerber e fatura título em Monterrey

Pavlyuchenkova havia faturado o título em Monterrey em 2010, quando bateu Daniela Hantuchova na final, e 2011, quando passou por Jelena Jankovic. Esta foi a quarta conquista da russa em torneios de simples do circuito profissional - ela tem outras três em torneios de duplas.

A tenista número 26 do mundo precisou superar o favoritismo de Kerber, cabeça de chave número 1 do torneio, para vencer neste domingo. Este foi apenas o segundo confronto entre elas no circuito profissional. No primeiro, também neste ano, Pavlyuchenkova já havia levado a melhor, em Brisbane.

Apesar da vitória, quem começou melhor foi Kerber, que aproveitou os erros da adversária para fechar o primeiro set. Pavlyuchenkova tinha problemas no seu saque, cometeu 13 duplas faltas, mas ainda assim conseguiu reagir e, depois de quebrar o serviço da adversária cinco vezes, levou a melhor.