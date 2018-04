Peer e Brianti vão fazer final do Torneio de Guangzou A israelense Shahar Peer, cabeça de chave número 5, contou com o abandono da chinesa Shuai Peng para se classificar para a final do Torneio de Guangzou. A competição chinesa é disputada em quadras sintéticas e distribui US$ 220 mil (aproximadamente R$ 400 mil) em prêmios.