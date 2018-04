Peer vence Dokic e vai às quartas de final em Hobart

Nesta quarta-feira, Peer deu mais um passo nesta direção. Ela venceu a australiana Jelena Dokic por 2 sets a 0, com duplo 6/2, e avançou para as quartas de final do Torneio de Hobart, última competição preparatória para o Aberto da Austrália.

Atualmente na 30ª colocação do ranking mundial, a israelense é a segunda cabeça de chave em Hobart. Na próxima fase, ela terá pela frente a espanhola Carla Suárez Navarro, cabeça 5, que superou a australiana Alicia Molik em três sets, com 7/6 (7/3), 3/6 e 6/3.

Nas outras duas partidas desta quarta-feira, as favoritas foram surpreendidas. A canadense Aleksandra Wozniak, sexta tenista de melhor ranking, foi derrotada pela belga Kisten Flipkens por 2 a 0, com 7/5 e 6/2.

Já a ucraniana Kateryna Bondarenko, terceira cabeça de chave, caiu diante da italiana Sara Errani, também em dois sets, com 7/6 (10/8) e 6/4. Na próxima fase, Errani e Flipkens disputarão uma vaga na semifinal.