Peer vence e vai às quartas de final em Tashkent

Número 46 do mundo, Peer foi campeã do Torneio de Guangzou no último final de semana. Nas quartas de final, a israelense vai enfrentar a russa Alexandra Panova, que veio do qualifying, e superou a austríaca Patricia Mayr, sétima favorita, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

A bielo-russa Olga Govortsova, cabeça de chave número 4, e a usbeque Akgul Amanmuradova também se classificaram para as quartas de final. Govortsova derrotou a russa Vesna Manasieva por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Já Amanmuradova passou pela russa Ekaterina Bychkova por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5, 7/6 (7/4).