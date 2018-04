Peer vence fácil e conquista Torneio de Guangzou

Na decisão em Guangzou, ambas as tenistas chegaram sem perder nenhum set na competição. Brianti, apesar dos seus 29 anos, nunca tinha disputado a final de um torneio deste porte. Assim, a número 85 do mundo foi presa fácil para Peer. A israelense de 22 anos explorou bem sem saque, conquistando sete aces, e ainda conseguiu três quebras no jogo para garantir a vitória.

No caminho até a final, Peer, quinta cabeça de chave, contou com a desistência da chinesa Shuai Peng nas semifinais. Jogando em casa e uma das principais favoritas ao título, Peng desistiu do jogo no segundo set, quando já havia perdido a primeira parcial. Já Brianti, oitava cabeça em Guangzou, eliminou a japonesa Ayumi Morita na fase anterior.