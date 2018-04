Peer vence tenista local e fica com título em Tashkent

A israelense Shahar Peer não se importou com a torcida contra neste domingo para conquistar o Torneio de Tashkent, no Usbequistão. Na final contra a tenista local Akgul Amanmuradova, Peer venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Mesmo jogando em casa, Amanmuradova só resistiu durante 1h32 ao jogo da israelense.

Segunda cabeça de chave do torneio e número 46 do mundo, Peer tinha todo o favoritismo na final. Já Amanmuradova foi a surpresa nas quadras duras de Tashkent. Apenas a 113.ª colocada no ranking mundial, a usbeque chegou à decisão após eliminar nas semifinais a casaque Yaroslava Shvedova, primeira cabeça.

O título no Usbequistão confirma o bom momento de Peer. No último domingo, a tenista de Israel já havia ganhado o Torneio de Guangzou, na China. Com as recentes conquistas, Peer deve melhorar significativamente o seu ranking na WTA.