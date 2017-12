Pela primeira vez, Jankovic chega às oitavas em Paris

A sérvia Jelena Jankovic derrotou a norte-americana Venus Williams, nesta sexta-feira, e pela primeira vez em sua carreira chega às oitavas-de-final de Roland Garros. A quarta cabeça-de-chave conquistou uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/1, em 1h53 de partida. Para chegar às quartas do Aberto da França, ela terá que superar a vencedora do confronto entre a francesa Marion Bartoli e a russa Elena Dementieva. Porém, a primeira tenista a se classificar para às oitavas-de-final foi a italiana Tathiana Garbin, cabeça-de-chave n.º 19 do torneio. Ela superou a francesa Stepahnie Cohen-Aloro por 6/3 e 6/0 e pega a checa Nicole Vaidisova, que superou a australiana Samantha Stosur por um duplo 6/4.