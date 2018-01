Pelé agita bastidores do US Open Justamente no dia de Brasil x Argentina pelas eliminatórias da Copa, Pelé apareceu em Flushing Meadows e agitou os bastidores do US Open. Primeiro surgiu com uma mensagem otimista ao dizer que a seleção brasileira poderia vencer com facilidade o jogo. Depois, fez muitos elogios ao tenista Gustavo Kuerten. "O Brasil teve muitos ídolos para admirar, como o Ayrton Senna", disse Pelé, rapidamente. "Ficamos muito tempo carentes de ídolos, agora temos o Guga, um jogador sensacional." Pelé está em Flushing Meadows para produzir um novo programa de televisão na PSN, para o qual espera entrevistar o tenista número 1 do mundo. Por isso, era esperado um encontro entre os dois ídolos do esporte nacional, nesta quarta-feira à tarde, mas o ex-craque e o tenista acabaram não se encontrando. Este esperado encontro pode ficar para esta quinta-feira à tarde, após a partida de Guga com o russo Yevgeny Kafelnikov.