Pennetta confirma favoritismo na estreia em Auckland

Pennetta, atual 12ª colocada no ranking mundial, ainda aguarda sua adversária na próxima fase. Ela enfrentará a vencedora do confronto entre a espanhola Carla Suárez Navarro e a romena Edina Gallovits, que jogam na terça-feira (horário local).

Outras duas favoritas que jogaram nesta segunda-feira saíram de quadra com vitória. A belga Yanina Wickmayer, terceira cabeça de chave, superou a alemã Julia Gorges por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5; já a francesa Aravane Rezai, cabeça de chave número sete, ganhou o duelo com a compatriota Julie Coin, com 6/4 e 6/3.

A surpresa do dia ficou por conta da espanhola Anabel Medina Garrigues. Oitava tenista de melhor ranking entre as participantes, ela perdeu para a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3.