Pennetta e Schiavone farão semifinal em Auckland

Primeira cabeça de chave em Auckland, Pennetta avançou ao superar a eslovaca Dominika Cibulkova com facilidade, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1 e 6/2. Schiavone, por sua vez, não teve maiores dificuldades para bater a francesa Alize Cornet por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3.

Outra tenista que passou à semifinal em Auckland nesta quinta-feira foi a israelense Shahar Peer, que venceu a russa Maria Kirilenko por 2 sets a 1, com 6/0, 3/6 e 6/1. Com o resultado, ela jogará por um lugar na decisão contra a vencedora do confronto entre a belga Yanina Wickmayer, terceira cabeça de chave, e a japonesa Kimiko Date Krum, que será realizado nesta sexta-feira.