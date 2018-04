Pennetta e Wickmayer vencem e vão à final em Auckland

Pennetta, cabeça de chave número 1 do torneio, conseguiu vaga na decisão após bater a compatriota Francesca Schiavone por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em apenas 56 minutos de disputa.

Já a belga Wickmayer, quarta tenista de melhor ranking no torneio, derrotou a israelense Shahar Peer, também em dois sets, com parciais de 6/4 e 7/5. Peer sofreu durante toda a semana com manifestações de simpatizantes da Palestina, que pediam sua exclusão do torneio.

As finalistas Pennetta e Wickmayer enfrentaram-se apenas uma vez no circuito profissional. A partida aconteceu na semifinal do torneio de Linz, em 2009, e teve vitória da belga por 2 sets a 0, com 7/6 (7/5) e 6/3.