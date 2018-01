Penthouse se desculpa com Kournikova A revista "Penthouse" se desculpou formalmente pela publicação de fotos de uma jovem de topless identificada erradamente como sendo a tenista russa Anna Kournikova. As fotografias correspondem, na verdade, à Judith Soltesz-Benetton, nora do designer italiano Luciano Benetton e foram tiradas sem o consentimento dela, há quase sete anos. "Lamentamos profundamente esse erro e oferecemos às duas mulheres nossas sinceras desculpas?, informou a revista em um comunicado oficial. A revista explica que analisou as fotos com cuidado, mas contou com a garantia de autenticidade dada pelo fotógrafo. ?Em mais de 30 anos nesse ramo, nunca cometemos um erro deste tamanho?, acrescenta o comunicado. A tenista decidiu entrar com uma ação por difamação contra a revista em um tribunal federal na Califórnia. Soltesz-Benetton também decidiu processar a publicação e exige US$ 10 milhões de indenização. Um juiz de Nova Iorque suspendeu temporariamente a venda da "Penthouse" e determinou que as fotos também não podem ser veiculadas na internet.