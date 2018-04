Peru faz 1 a 0 no Brasil na Copa Davis O brasileiro Gabriel Pitta não suportou o ritmo de jogo do peruano Luis Horna e foi derrotado nesta sexta-feira na primeira partida do Grupo I do Zonal Americano da Copa Davis por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-4. O Brasil volta à quadra com Ronaldo Carvalho, que enfrenta Ivan Miranda.