Peru faz 2 a 0 no Brasil pela Davis A situação para o Brasil na Copa Davis está complicada. O brasileiro Ronaldo Carvalho (nº 439 do mundo) perdeu por 3 sets a 2 (6-7, 7-6, 6-4, 3-6 e 1-6) para o peruano Ivan Miranda (232º), na tarde desta sexta-feira. Com a vantagem na disputa, os peruanos só precisam de mais uma vitória para garantir sua classificação para a segunda divisão da Copa Davis. Neste sábado acontece a partida de duplas.