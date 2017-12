Peruano elimina Philippoussis em Paris O tenista peruano Luis Horna surpreendeu e venceu o australiano Mark Philippoussis por 3 sets a 0 nesta segunda-feira, em partida válida pela primeira rodada do torneio de Rolang Garros. Horna foi muito bem e venceu o cabeça-de-chave número 18 com certa facilidade: 6-1, 7-6 (11/9), 6-3. O peruano vai enfrentar na segunda rodada, o vencedor do confronto entre os espanhóis Galo Blanco e Albert Portas.