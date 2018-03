Peruano tira Henman de Roland Garros O peruano Luis Horna protagonizou uma grande surpresa, nesta quarta-feira, ao eliminar o inglês Tim Henman, sétimo cabeça-de-chave, na segunda rodada do torneio de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. Horna venceu por 3 sets a 1 - com parciais de 7/5, 6/7 (2/7), 6/3 e 6/4 - em 3 horas e 10 minutos de jogo. Na terceira rodada, o peruano terá pela frente o romeno Victor Hanescu, que bateu o argentino Juan Ignacio Chela, cabeça-de-chave 31, também por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/1, 3/6 e 7/5. O cabeça-de-chave 5, o argentino Gaston Gaudio, nem precisou entrar em quadra para passar à próxima rodada. O seu adversário, o russo Dmitry Tursunov, abandonou a competição por causa de uma contusão no joelho esquerdo. Em outros resultados desta quarta-feira, o francês Richard Gasquet venceu o holandês Peter Wessels por 3 a 0 - 6/3, 7/6 (7/1) e 6/1 -, o checo Radek Stepanek derrotou o francês Florent Serra por 3 a 0 (6/3, 6/4 e 6/1), o francês Sebastien Grosjean bateu o italiano Davide Sanguinetti por 3 a 0 (6/0, 6/3 e 6/2) e o espanhol Felix Mantilla eliminou o checo Jiri Novak por 3 a 2 (6/2, 0/6, 3/6, 7/5 e 6/3).