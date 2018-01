Pesquisa mostra crescimento do tênis O ministro Carlos Melles, do Esporte, diz que uma pesquisa encomendada recentemente pela Confederação Brasileira de Vôlei apontou o que já se previa. Com o desempenho de Guga, o tênis é o esporte que mais cresceu nos últimos tempos no Brasil. O esporte das raquetes tem 10% da preferência dos brasileiros. Antes, o ministério trabalhava com número que indicava 4% de preferência popular. Está bem distante ainda do futebol, que ocupa 60% das atenções. "Sem dúvida nenhuma está ligado ao desempenho de Guga nas quadras do Brasil e do mundo. Fiquei orgulhoso de ver sua garra, seu preparo físico, emocional e técnico na partida contra o Patrick Rafter aqui em Florianópolis", disse Melles, que pela primeira vez viu o brasileiro jogando.