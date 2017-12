Pete Sampras busca marca recorde Aos 29 anos, sem mais o mesmo espírito de outros tempos, o tenista norte-americano Pete Sampras entra no torneio de Wimbledon, a partir desta segunda-feira, em busca de um feito. Neste ano, poderá igualar-se ao sueco Bjorn Borg e conquistar o quinto título consecutivo do torneio. Se alcançar a façanha, admite que poderia encerrar a carreira e deixar o trono livre para outro. "Este seria o cenário perfeito para uma despedida: chegar a final e ser campeão pela oitava vez", considerou Sampras. "Mas quem sabe do futuro?" Casado com a atriz Brigitte Wilson, Sampras revela que sua vida e objetivos mudaram muito nos últimos tempos. Não vê mais o tênis da mesma maneira de antes. "Minha dedicação era exclusiva, agora tenho outras coisas para pensar", diz o jogador que já ganhou 13 títulos de Grand Slam. A estréia, nesta segunda. será diante do espanhol Francisco Clavet.