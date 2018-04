Pete Sampras derrota Roger Federer em jogo-exibição

O norte-americano Pete Sampras conseguiu se recuperar das duas derrotas seguidas e venceu o duelo contra o suíço Roger Federer, atual número um do mundo, no último jogo da série de três entre eles. O ex-número 1 ganhou a partida disputada neste sábado, em Macau, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (10/8) e 6/4. No saldo final do duelo entre dois dos melhores tenistas da história, Federer ganhou as partidas disputadas na Malásia, na quinta-feira, e na Coréia do Sul, na terça. Esta foi a quarta partida entre os dois. Sampras abandonou a carreira de profissional em 2002, mesmo ano em que Federer estreou. Eles jogaram apenas uma única vez dentro de um torneio, nas oitavas-de-final de Wimbledon, e o norte-americano ganhou por 3 sets a 2.