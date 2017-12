Pete Sampras disputa a Hamlet Cup Finalista do ano passado no US Open, e dono de 13 troféus do Grand Slam, Pete Sampras vai disputar esta semana o Hamlet Cup, em Long Island, um torneio de baixa premiação, mas que por sua data estratégia e localização costuma estar repleto de estrelas em sua chave. Este é o caso de Sampras que participa desta competição, como uma espécie de aquecimento para o US Open. Realizado dento de um condomínio de luxo - Hamlet - em Commarck, o torneio de Long Island é uma preparação perfeita para o último Grand Slam da temporada. As quadras são iguais e as condições semelhantes, pois está a apenas meia hora de carro de Flushing Meadows, onde se disputa o Aberto dos Estados Unidos.