Pete Sampras é eliminado na estréia O tenista norte-americano Pete Sampras comprovou nesta terça-feira que não tem mesmo nenhuma intimidade com o piso de saibro. O norte-americano foi eliminado logo na primeira rodada do Master Series de Roma, ao ser derrotado por 2 sets a 1 pelo espanhol Félix Mantilla. As parciais foram de 6/4, 6/7 (3-7) e 6/3. Ainda pela primeira rodada, o norte-americano James Blake derrotou o marroquino Youne El Aynaoui também por 2 a 1, de virada. As parciais de 4/6, 6/0 e 6/3. O sueco Magnus Norman, que foi eliminado em Palma de Maiorca por Gustavo Kuerten, começou bem e venceu o primeiro set (2/6) de sua partida contra o seu compatriota Thomas Enqvist, mas sentiu uma contusão na panturrilha direita e teve de abandonar o jogo no início do segundo set. Outra surpesa da rodada foi a derrota do inglês Tim Henman, que acabou sendo eliminado pelo chileno Fernando González. As parciais foram de 3/6, 7/6 (7-5) e 6/0. O argentino Agustín Calleri foi bem e venceu o austríaco Stefan Koubek por dois sets a zero: 6/2 e 7/6 (7-4).