Pete Sampras estréia com vitória O tenista norte-americano Pete Sampras estreou com vitória nesta segunda-feira no Torneio de Wimbledon após derrotar o espanhol Francisco Clavet por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 7-6 (7/5) e 6-4. A partida disputada na quadra central do All England Club abriu a primeira rodada do Grand Slam. Na outra partida, o espanhol Albert Portas foi eliminado pelo italiano Davide Sanguinetti ao perder por 3 sets a 2, com parciais de 3-6, 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) e 7-5. Confira os demais jogos: o inglês Tim Henman passou pelo russo Artem Derepasko por 3 sets a 0; o holandês Raemon Sluiter venceu o eslovaco Dominik Hrbarty por 3 sets a 1; o inglês Barry Cowan derrotou seu compatriota Mark Hilton; o canadense Daniel Nestor passou pelo espanhol Galo Blanco por 3 sets a 0; o alemão David Prinosil eliminou o sul-coreano Hyung-Taik Lee por 3 sets a 1 enquanto o croata Goran Ivanisevic ganhou do sueco Fredrik Jonsson.