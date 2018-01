Pete Sampras pode encerrar carreira Depois de conquistar de forma espetacular, domingo, seu quinto título no US Open, o 14º de Grand Slam na carreira, recorde absoluto, o tenista americano Pete Sampras, de 31 anos, vive agora o seu maior drama: ter de decidir entre continuar competindo ou aproveitar o momento especial e anunciar a retirada das quadras. ?Não tenho certeza se prosseguirei. Vou ver em alguns meses o que meu coração diz.? Nos pratos da balança de Sampras há dois pesos. Num deles está o seu retrospecto extraordinário, com sete títulos em Wimbledon, dois no Austrália Open, além dos cinco obtidos em Nova York, o que faz dele um dos maiores tenistas de todos os tempos. Mais: na sua conta bancária entraram US$ 42 milhões provenientes desde a primeira vitória em Grand Slam, há 12 anos. Como se não bastasse para ele refletir bem se vale mesmo a pena continuar, sua mulher, a atriz Brigitte Wilson, está grávida. Do prato do outro lado acha-se a sua motivação: intacta. ?Amo jogar?, disse domingo, depois de derrotar Andre Agassi, na final do US Open. A maior prova é que antes de conquistar o título, Sampras não vencia um torneio desde julho de 2000. ?Minha mulher foi fundamental nessa recuperação?, diz. E nesse período passou por aquilo que ele próprio define como um dos piores na carreira: perder para o pouco expressivo suíço George Bastl, ainda na fase inicial do último torneio de Wimbledon. ?Foi um golpe para mim. Fiquei uma semana em casa e só depois pude voltar a treinar.? Diante de instante tão delicado, a vitória no US Open ganhou importância enorme. ?Sinto que trabalhei muito duro e fui capaz de superar a adversidade, e isso significa mais do que qualquer outra coisa para mim.? Sampras surpreende ao comentar que o prazer da última conquista foi maior porque nas anteriores ?dominava o circuito com relativa facilidade?. Sobre a declaração do inglês Greg Rusedski, semana passada, que afirmou que ?suas passadas já não causam os mesmos danos?, Sampras responde. ?Falamos demais de pessoas erradas. O que ele diz não me afeta.?