Pete Sampras vence em Indian Wells O tenista norte-americano Pete Sampras passou para as oitavas-de-final do Torneio de Indian Wells, ao derrotar, nesta quarta-feira, o espanhol Albert Costa por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. O próximo adversário de Sampras será o francês Fabrice Santoro, que despachou o alemão Nicolas Kiefer em dois sets: 7/6 (7/1) e 6/1. Outro resultado: Roger Federer (SUI) venceu Stefan Koubek (AUT) - 6/4, 6/4.