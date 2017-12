Pete Sampras vence rodada dupla Como o seu jogo de ontem teve que ser adiado por causa da chuva, o tenista norte-americano Pete Sampras precisou enfrentar uma rodada dupla nesta sexta-feira, no Torneio de Queen?s, que está sendo disputado em Londres. Primeiro, ele venceu o holandês Jan Siemerink por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). Depois, voltou à quadra de grama, já pelas quartas-de-final, e derrotou o compatriota Jan-Michael Gambill também por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/5. Agora, Sampras irá disputar a semifinal do torneio inglês, que distribui US$ 800 mil em prêmios, contra o vencedor do confronto entre o australiano Lleyton Hewitt e o britânico Greg Rusedski, que jogam ainda hoje. Mas, desta vez, o norte-americano terá um descanso. A partida será apenas amanhã.