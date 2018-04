Petra Kvitova é surpreendida e perde para chinesa na estreia em New Haven

A primeira rodada do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos, a última competição preparatória para o US Open - Grand Slam em Nova York que começará no próximo dia 28 -, teve uma zebra nesta segunda-feira. Número 13 do mundo e cabeça de chave número 3, a checa Petra Kvitova foi surpreendida e caiu para a chinesa Zhang Shuai por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Mais cedo, outras três cabeças de chave se despediram de forma precoce da chave principal do torneio norte-americano. Quarta pré-classificada, a francesa Kristina Mladenovic foi superada pela húngara Timea Babos por duplo 7/5. Pelo mesmo placar, a russa Elena Vesnina, quinta cabeça de chave, foi batida pela romena Ana Bogdan. Já a checa Barbora Strycova, sétima pré-classificada, caiu diante da russa Daria Kasatkina por 7/5 e 6/3.

Timea Babos vai encarar na segunda rodada a australiana Daria Gavrilova, que eliminou a checa Kristyna Pliskova, irmã da número 1 Karolina Pliskova, por 7/5, 4/6 e 7/5. Ana Bogdan, por sua vez, terá pela frente a belga Kirsten Flipkens, que despachou a ucraniana Lesia Tsurenko por 6/2 e 6/3.

Já as cabeças Shuai Peng e Anastasia Pavlyuchenkova confirmaram o favoritismo na estreia, ainda que com algum sofrimento. A chinesa precisou de uma virada no placar para superar a checa Katerina Siniakova por 1/6, 6/3 e 7/6 (7/3), enquanto que a russa despachou a local Christina McHale por 3/6, 6/2 e 6/4.

Ex-Top 10 do ranking, a canadense Eugenie Bouchard estreou com uma boa vitória na chave. Ela superou a tenista da casa Lauren Davis por 6/1 e 6/3. Sua próxima adversária será a experiente polonesa Agnieszka Radwanska, que é a cabeça de chave número 1 e, portanto, a principal favorita ao título.