Petrova abandona, e húngara vai à semifinal de Quebec

Maior favorita ao título do Torneio de Quebec, a russa Nadia Petrova, número 12 do mundo, abandonou a partida contra a húngara Melinda Czink nesta sexta-feira, e perdeu a chance de defender a troféu conquistado na temporada passada.

Petrova perdeu o primeiro no tie break, por 7/6 (7/4), e desistiu da partida antes de iniciar a segunda parcial, após 43 minutos de confronto. Beneficiada pela desistência, Czink terá pela frente na semifinal a canadense Aleksandra Wozniak.

A tenista local avançou na competição ao derrotar a russa Alla Kudryavtseva com facilidade, por duplo 6/1, em apenas 53 minutos de jogo. Com a vitória, Wozniak repetiu a campanha do ano passado, quando alcançou a semifinal.

Na outra ponta da chave, as americanas decepcionaram e se despediram do torneio. Lilia Osterloh caiu diante da alemã Julia Goerges, por 6/2 e 6/4, enquanto Bethanie Mattek-Sands não resistiu à checa Lucie Safarova e perdeu por 6/3 e 6/4.