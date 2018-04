Petrova e Safarova vencem na estreia em Quebec As principais cabeças de chave do Torneio de Quebec passaram fácil pela estreia nesta terça-feira. No torneio canadense, disputado em quadras rápidas, a russa Nadia Petrova, primeira favorita, e a checa Lucie Safarova, quarta cabeça, confirmaram a classificação às oitavas de final.