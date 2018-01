Petrova e Sugiyama na final do Gold Coast A tenista russa Nadia Petrova e a japonesa Ai Sugiyama vão disputar a final do torneio Gold Coast, que distribui US$ 170 mil em prêmios e pontos para o ranking mundial da WTA. Elas garantiram vaga na decisão ao vencerem, respectivamente, a francesa Nathalie Dechy (7-6 (7/1) e 6-4) e a australiana Samantha Stosur (7-5, 3-6 e 6-3).