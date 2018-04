Petrova humilha Clijsters no Aberto da Austrália Nadia Petrova mostrou na sexta-feira que não dá espaço ao sentimentalismo e eliminou a belga Kim Clijsters, favorita da torcida, com um humilhante 6-0, 6-1, em apenas 52 minutos, na terceira rodada do Aberto da Austrália.